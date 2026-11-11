Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Окружную в Брянске отремонтировали за три недели

2026, 11 ноября 13:15
Улицу Окружную в Брянске отремонтировали за три недели
Источник фото

Улицу Окружную в Брянске отремонтировали за три недели и восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Окружной. Более 700 метров дороги от улицы Азарова до улицы Вокзальной подрядчик обновил за три недели. Новый асфальт рабочие уложили на отрезке от улицы Азарова до улицы Ново-Советской. На других участках специалисты лишь устранили неровности. Зато на обочине построили новый асфальтовый тротуар.

Для безопасности жителей частного сектора подрядчик установил 80 дорожных знаков сделал пять искусственных неровностей.На перекрёстках поставили дополнительные светодиодные фонари. 

Работу подрядчик апроверила межведомственная комиссия.

«Рабочим остается заделать несколько швов между асфальтом и бордюром, спланировать в некоторых местах на газонах грунт и досеять траву», – уточнил замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Улицу Окружную отремонтировали за 8 млн 330 тысяч рублей по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Юные брянские инженеры выиграли «Большие гонки»
11 ноября 11:36
Юные брянские инженеры выиграли «Большие гонки»
30 новых машин получили сотрудники брянской полиции
10 ноября 12:30
30 новых машин получили сотрудники брянской полиции
На улице Арсенальской в Брянске организуют одностороннее движение
10 ноября 12:21
На улице Арсенальской в Брянске организуют одностороннее движение

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17145) брянск (7306) ДТП (2917) ГИБДД (2494) прокуратура (2235) уголовное дело (2171) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1767) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1193)