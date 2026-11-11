Улицу Окружную в Брянске отремонтировали за три недели

2026, 11 ноября 13:15

Улицу Окружную в Брянске отремонтировали за три недели и восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Окружной. Более 700 метров дороги от улицы Азарова до улицы Вокзальной подрядчик обновил за три недели. Новый асфальт рабочие уложили на отрезке от улицы Азарова до улицы Ново-Советской. На других участках специалисты лишь устранили неровности. Зато на обочине построили новый асфальтовый тротуар.

Для безопасности жителей частного сектора подрядчик установил 80 дорожных знаков сделал пять искусственных неровностей.На перекрёстках поставили дополнительные светодиодные фонари.

Работу подрядчик апроверила межведомственная комиссия.

«Рабочим остается заделать несколько швов между асфальтом и бордюром, спланировать в некоторых местах на газонах грунт и досеять траву», – уточнил замначальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринёв.

Улицу Окружную отремонтировали за 8 млн 330 тысяч рублей по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».