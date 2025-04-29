Коллектив брянской станции переливания крови поблагодарили жители ДНР

Коллектив брянской станции переливания крови поблагодарила жители ДНР. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

В адрес Брянской областной станции переливания крови пришло благодарственное письмо от Центра поддержки участников боевых действий и их семей города Донецка. От лица жителей Донецкой Народной Республики руководитель организации поблагодарил коллектив станции за заботу и неравнодушное отношение.

«С первого дня начала СВО и по настоящий момент мы всегда говорили и не устанем повторять: Русские своих не бросают! Наш коллектив остаётся верен этому принципу», — отметили в учреждении.