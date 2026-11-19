Брянские предприятия участвуют в международной выставке «PRODEXPO‑2026»

2026, 19 ноября 13:09

Брянские предприятия участвуют в международной выставке «PRODEXPO‑2026». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В городе Минске Республики Беларусь проходит международная специализированная оптовая выставка‑ярмарка «PRODEXPO‑2026». Участие в ней приняли более 160 экспонентов из семи стран: Беларуси, России, Вьетнама, Республики Корея, Азербайджана, Узбекистана и Китая. Продукцию представили компании из 13 регионов России. В их числе и Брянская область. На коллективной стенде свои товары представили разные предприятия региона.

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