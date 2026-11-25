Брянский студент выиграл чемпионат России по дрон баскетболу

2026, 25 ноября 14:41

Брянский студент выиграл чемпионат России по дрон баскетболу. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На прошлой неделе в Москве на площадке «Навка Арена» состоялся финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Участие в нём приняли 500 лучших пилотов в возрасте от 7 до 18 лет из разных регионов.

В дисциплине «дрон баскетбол» выступил студент первого курса Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева Никита Рыхсиев. Юноша показал результат в 88 попаданий и занял первое место на чемпионате страны.

Фото: ГАПОУ БТЭиР