Коронавирус унес жизни еще девяти брянцев

С начала пандемии от коронавируса умерли 924 брянца и 93 приезжих из других регионов.

За минувшие сутки в регионе провели 2179 исследований – диагноз подтвердился у 217 человек. 271 житель Брянской области выздоровел. Девять пациентов скончались.

В Смоленске на почти 2 месяца перекроют движение на нескольких улицах Движение на трех улицах – Коммунистической, Докучаева и Соболева – в Смоленске ограничат до октября 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Ограничения связаны с проведением реконструкции магистральных сетей. С 16 августа до 10 октября ограничение затронет участки от дома № 18 до дома № 13 на улице Коммунистической и в районе дома № 5 на

При пожаре на улице Юрьева в Смоленске пострадал человек Около девяти часов вечера 13 августа 2021 года на улице Юрьева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница, восемь человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, возгорание в квартире. В результате пожара пострадал человек. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.

Смоленские транспортные полицейские приняли участие в акции «Каникулы с Общественным советом» В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ОДН линейного отдела МВД России на станции Смоленск, совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, а также представителями ОАО «РЖД» начальником железнодорожного вокзала Смоленск Романом Фирсовым и его помощником Ириной Швец организовали на городском железнодорожном вокзале профилактическое мероприятие, где побеседовали с детьми о правилах поведения

На вокзале Смоленска прошел рейд по соблюдению масочного режима Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции на вокзале Смоленск провели очередной рейд по контролю за соблюдением масочного режима и напомнили пассажирам о важности выполнения противоэпидемических требований. Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят средства индивидуальной защиты. На вокзале установлены санитайзеры с антисептиками для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции,

В деревне Тесово загорелась иномарка Около двух часов ночи 12 августа в деревне Тесово Новодугинского района загорелся автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие огнеборцы установили, что огонь охватил иномарку Nissan Tiida. Огнем повреждено подкапотное пространство на площади 0,1 кв.м. Прстрадавших нет. Причина и ущерб