Кран для укладки балок прибыл на стройку Славянского моста в Брянске

Кран для укладки последних 36-и балок прибыл на стройку Славянского моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается строительство Славянского моста. Он — важная часть дороги–защитной дамбы «Брянск–I» — «Брянск–II». На объект прибыл кран грузоподъемностью 300 тонн.

«В течение недели будут уложены 36 балок на два последних пролета, начато омоноличивание межбалочных и межпролетных швов и формирование слоев дорожного покрытия», – уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Мост строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».