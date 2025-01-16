Крещенских купаний в Брянске не будет из-за погоды

Крещенские купели не будут оборудовать в Брянске из-за погоды и для безопасности. Об этом сообщили в городской администрации.

На водоёмах в Брянске в этом году не будет купелей на Крещение. Так решили на совещании специалисты администрации, Роспотребнадзора и главного управления МЧС России по Брянской области. Это связано со сложной оперативной ситуацией в регионе. кроме того, из-за плюсовых температур вода в реках и озерах не соответствует гигиеническим нормам.