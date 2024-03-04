Кровлю отремонтировали в спортшколе Брянска

Кровлю отремонтировали в спортшколе «Торпедо» Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В спортивной школе «Торпедо» в Бежицком районе областного центра продолжается капитальный ремонт. Рабочие уже закончили работы на кровле. Более 1000 квадратных метров площади крыши специалисты залили бетонной стяжкой, утеплили и положили два слоя наплавляемого покрытия. По периметру крыши поставили металлическую водосточную систему, вентиляционные грибки и оцинкованные колпаки.

Внутри рабочие также модернизируют все помещения. Особое внимание они уделяют системе вентиляции в залах тяжелой атлетики, тренажерном и для борьбы. Завершить работы планирую в апреле.