Купаться запретили в озере Орлик-5 в Брянске

Роспотребнадзор запретил купаться в озере Орлик-5 в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На пляже у озера Орлик-5 в областном центре появились таблички с запретом на купание. Специалисты регионального Роспотребнадзора провели лабораторные исследования воды на озере Орлик-5 и выявили нарушения гигиенических нормативов СанПиН.

На остальных шести пляжах в Брянске купаться можно.