Семь пляжей откроют в Брянске

Летом в областном центре оборудуют семь пляжей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Подготовку к купальному сезону обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в горадминистрации.

Эти летом планируют оборудовать семь мест для отдыха у воды у воды. В Володарском районе откроют пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский» (левый берег р. Десна), у озера «ДСК» и на карьере бывшего завода керамзитогравия. В Бежицком районе будут работать центральный пляж и пляж на озере «Орлик-5». А в Фокинском районе жители смогут отдохнуть на пляжах на озере «Мутное» и на озере ГРЭС в посёлке Белые Берега.

На всех пляжах поставят знаки безопасности на воде и ограничат зоны купания буйками. Водолазы обследуют и очистят дно от посторонних предметов до начала сезона. Матросы-спасатели будут дежурить на спасательных постах

«В марте этого года проведена инвентаризация плавсредств и средств спасения, ремонт и подготовка к эксплуатации к новому купальному сезону. В распоряжении спасательной станции имеется 37 гребных лодок и 3 моторные. Все они технически исправны», — уточнил заместитель начальника управления по делам ГОЗНТЧС Брянска, начальник спасательной станции Вячеслав Самойлов.