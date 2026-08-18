Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Лагерь «Лесной» города Брянска победил в конкурсе лучшей инклюзивной организацией отдыха детей

2026, 18 августа 13:37
Лагерь «Лесной» города Брянска победил в конкурсе лучшей инклюзивной организацией отдыха детей
Источник фото

Лагерь «Лесной» города Брянска победил в конкурсе лучшей инклюзивной организацией отдыха и оздоровления детей в 2026 году. 

 

Специалисты департамента образования и науки Брянской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления – 2026». Победу одержал детский оздоровительный комплекс «Лесной» города Брянска. На суд жюри учреждение представило проект «Программа инклюзивной профильной смены для детей с ОВЗ для школ коррекции и развития VIII вида №31, №37, №44, №50 г. Брянска «Мы разные, но мы равные».

Победитель получит почётную грамоту, а также представит регион на XIII всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2026».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские детский сад и школа представят регион на всероссийском конкурсе
18 августа 14:34
Брянские детский сад и школа представят регион на всероссийском конкурсе
Патриотический фестиваль «Русский крест» прошёл в Брянске
18 августа 12:47
Патриотический фестиваль «Русский крест» прошёл в Брянске
Брянский ансамбль выступил на фестивале этнокультурных традиций в Белоруссии
18 августа 12:12
Брянский ансамбль выступил на фестивале этнокультурных традиций в Белоруссии

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16169) брянск (7162) ДТП (2834) ГИБДД (2401) прокуратура (2164) уголовное дело (2113) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1708) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1128)