Лагерь «Лесной» города Брянска победил в конкурсе лучшей инклюзивной организацией отдыха детей

2026, 18 августа 13:37

Лагерь «Лесной» города Брянска победил в конкурсе лучшей инклюзивной организацией отдыха и оздоровления детей в 2026 году.

Специалисты департамента образования и науки Брянской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления – 2026». Победу одержал детский оздоровительный комплекс «Лесной» города Брянска. На суд жюри учреждение представило проект «Программа инклюзивной профильной смены для детей с ОВЗ для школ коррекции и развития VIII вида №31, №37, №44, №50 г. Брянска «Мы разные, но мы равные».

Победитель получит почётную грамоту, а также представит регион на XIII всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2026».