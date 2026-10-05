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Молодого брянца ждёт суд за вождение в нетрезвом состоянии

2026, 05 октября 08:49
Молодого брянца ждёт суд за вождение в нетрезвом состоянии
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Молодого брянца ждёт суд за повторное управление мотоциклом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управление транспортным средством нетрезвым водителем. Приговор выслушает 21-летний житель Почепа.  

По версии правоохранителей, днём 15 августа фигуранта за рулём мотоцикла Racer 250 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У молодого человека были внешние признаки опьянения. Пройти освидетельствование он отказался. 

Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. Суд наложил арест на мотоцикл нарушителя.

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