Молодого брянца ждёт суд за вождение в нетрезвом состоянии

2026, 05 октября 08:49

Молодого брянца ждёт суд за повторное управление мотоциклом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Почепский районный суд рассмотрит уголовное дело о повторном управление транспортным средством нетрезвым водителем. Приговор выслушает 21-летний житель Почепа.

По версии правоохранителей, днём 15 августа фигуранта за рулём мотоцикла Racer 250 остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. У молодого человека были внешние признаки опьянения. Пройти освидетельствование он отказался.

Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона. Суд наложил арест на мотоцикл нарушителя.