Пешеход погиб в ДТП на брянской трассе накануне вечером

2026, 04 октября 16:41

Пешеход погиб в ДТП на брянской трассе накануне вечером. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Поздним вечером 3 октября на 110-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Брянском районе произошла авария.

60-летний водитель за рулём автомобиля Suzuki Grand Vitara сбил 41-летнего пешехода. В темноте мужчина шёл по проезжей части. На его одежде не было световозвращающих элементов.

Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.