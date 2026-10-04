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ДТП

Пешеход погиб в ДТП на брянской трассе накануне вечером

2026, 04 октября 16:41
Пешеход погиб в ДТП на брянской трассе накануне вечером
Источник фото

Пешеход погиб в ДТП на брянской трассе накануне вечером. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Поздним вечером 3 октября на 110-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» в Брянском районе произошла авария.

60-летний водитель за рулём автомобиля Suzuki Grand Vitara сбил 41-летнего пешехода. В темноте мужчина шёл по проезжей части. На его одежде не было световозвращающих элементов.

Пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.

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