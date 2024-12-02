Ледовый дворец «Пересвет» открыли в Брянске
Новый ледовый дворец «Пересвет» открыли в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске торжественно открыли новый ледовый дворец «Пересвет». В мероприятии участвовали первые лица региона, представители общественных организаций, спортивной общественности, почётные гости.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, депутаты Госдумы Сергей Неверов и Олег Матыцин перерезал красную ленту на входе.
«Мы создаем условия для воспитания подрастающего поколения: это инфраструктура, ледовые дворцы, бассейны, ФОКи, стадионы и футбольные поля. Рядом с новым ледовым дворцом «Пересвет» находится еще один ледовый, где созданы все условия для того, чтобы команда полноценно тренировалась, здесь же крытый футбольный манеж, легкоатлетический стадион — создан полноценный спортивный комплекс!» – подчеркнул Александр Богомаз.