Ледовый дворец построили в Дятьково

Одновременно кататься могут 120 человек.

Строительство Ледового дворца в Дятьково завершилось.

Спортивное сооружение находится на улице Крупской рядом со спортивным комплексом «Олимп». На крытом катке будут проводить тренировки и соревнования по хоккею с шайбой.

А жители смогут посетить сеансы массового катания. В гардеробе можно будет не только сдать одежду, но и взять напрокат коньки. Одновременно ледовая арена сможет принять 120 человек. Кроме того, во дворце есть трибуны на 155 зрителей.