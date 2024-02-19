Восемь ФОКов появится в Брянской области за два года

Восемь ФОКов и три ледовых дворца появится в Брянской области за два года. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Стародубе идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Подрядчик уже вырыл котлован и забил 600 свай. Свайное поле уже прошло испытания.

На стройплощадке побывал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Строительство спортивных объектов в муниципальных районах области — это не только доступность для занятий спортом, это большой вклад в здоровое, физически развитое молодое поколение — будущее региона, будущее нашей страны!» – подчеркнул глава региона.

За ближайшие два года в регионе построят три ледовых дворца и восемь ФОКов с бассейнами. В Стародубе и Брасово стройка уже в разгаре. Ещё шесть ФОКов находятся на торгах.

«За последние годы мы построили и ввели в эксплуатацию 178 спортивных объектов по всей области, и работу эту планомерно продолжаем», – добавил Александр Богомаз.