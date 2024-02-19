Город32

Восемь ФОКов появится в Брянской области за два года

2024, 19 февраля 09:32 Лента новостей
Восемь ФОКов появится в Брянской области за два года
Источник фото

Восемь ФОКов и три ледовых дворца появится в Брянской области за два года. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. 

В Стародубе идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Подрядчик уже вырыл котлован и забил 600 свай. Свайное поле уже прошло испытания. 

На стройплощадке побывал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 

«Строительство спортивных объектов в муниципальных районах области — это не только доступность для занятий спортом, это большой вклад в здоровое, физически развитое молодое поколение — будущее региона, будущее нашей страны!» – подчеркнул глава региона. 

За ближайшие два года в регионе построят три  ледовых дворца и восемь ФОКов с бассейнами. В Стародубе и Брасово стройка уже в разгаре. Ещё шесть ФОКов  находятся на торгах. 

«За последние годы мы построили и ввели в эксплуатацию  178 спортивных объектов по всей области, и работу эту планомерно продолжаем», – добавил Александр Богомаз.

Читайте также
Виновника ДТП с пострадавшими ищут брянские полицейские
19 февраля 09:26
Виновника ДТП с пострадавшими ищут брянские полицейские
Два беспилотника за утро сбили военные над Брянским районом
19 февраля 08:49
Два беспилотника за утро сбили военные над Брянским районом
Участники проекта «ИнформУИК» в Брянской области закончили обучение
19 февраля 08:04
Участники проекта «ИнформУИК» в Брянской области закончили обучение
Брянские приставы взыскали деньги с хозяина напавшей на ребёнка собаки
18 февраля 15:41
Брянские приставы взыскали деньги с хозяина напавшей на ребёнка собаки

Новости регионов

Актуальные темы

Общество
Ушёл из жизни актёр брянского театра драмы Иосиф Камышев
Происшествия
Директора брянской турфирмы ждёт суд за обман свыше 30 клиентов
Разное
Приставы вернули деньги участнику спецоперации по решению брянского суда
Происшествия
Троих брянцев обвиняют в убийстве односельчанина
Происшествия
Беспилотник-разведчик сбили военные над Унечским районом

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»
Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»

Видеосервисы Wink.ru и KION сообщают о старте съемок документального сериала «‎Тайны Карениной» (18+) по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».

Новый павильон для прохода пассажиров открылся на вокзале Брянск-Орловский
Новый павильон для прохода пассажиров открылся на вокзале Брянск-Орловский

На вокзале Брянск-Орловский открылся новый павильон, через который осуществляется вход на территорию комплекса и платформы со стороны Волгоградского переулка. Павильон оснащен интроскопами и рентгенотелевизионным оборудованием. Для создания комфортных условий для пассажиров в осенне-зимний период в помещении установлена тепловая завеса, а также инфракрасный обогреватель. Работа павильона осуществляется в круглосуточном режиме.

Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»
Продолжается регистрация на VII Всероссийскую олимпиаду школьников Группы «Россети»

Как сообщает Телеграмм канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau, заявки могут подать учащиеся 9-11 классов средних школ, а также студенты колледжей и лицеев. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.