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Брянский Центр цифрового образования вышел в финал «Премии Первых»

2024, 11 января 12:32 Общество
Брянский Центр цифрового образования вышел в финал «Премии Первых»
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Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьково вышел в финал «Премии Первых». Об этом сообщили в региональном департаменте образования. 

Движение Первых подвело итоги четвёртого этапа конкурса «Премия Первых». Весь декабрь на официальном сайте проекта происходило всенародное голосование. Из тысячи претендентов дети, родители и педагоги выбирали лучших. Финалистами стали 100 проектов из 40 регионов. В их число вошёл и Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьково. 

Экспертное жюри «Премии Первых» выберет победителей в каждой номинации. Их наградят на Втором Съезде Движения Первых.

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