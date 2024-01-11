Брянский Центр цифрового образования вышел в финал «Премии Первых»

Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьково вышел в финал «Премии Первых». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Движение Первых подвело итоги четвёртого этапа конкурса «Премия Первых». Весь декабрь на официальном сайте проекта происходило всенародное голосование. Из тысячи претендентов дети, родители и педагоги выбирали лучших. Финалистами стали 100 проектов из 40 регионов. В их число вошёл и Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» Дятьково.

Экспертное жюри «Премии Первых» выберет победителей в каждой номинации. Их наградят на Втором Съезде Движения Первых.