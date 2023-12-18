Три человека пострадали в ДТП в Дятьково

Три человека получили травмы при столкновении двх машин на перекрёстке в Дятьково. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на проспекте Доброславина в Дятьково. 46-летний водитель за рулём Chevrolet Niva на нерегулируемом перекрестке не пропустил Hyundai Solaris. При столкновении машин травмы получили три человека.

Водитель Chevrolet травмировал голову. Его 34-летняя пассажирка с разрывом селезенки, переломами рёбер и травматическим шоком попала в больницу. 37-летнюю женщину-водителя Hyundai с черепно-мозговой травмой и ушибами отпустили с назначением лечения.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.