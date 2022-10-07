Лучшего участкового выбирают в Брянской области

В регионе началось голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции Брянщины.

Во второй этап конкурса «Народный участковый» вышли семь претендентов – по одному полицейскому от каждого межмуниципального отдела МВД России по Брянской области.

Набравший больше всего голосов полицейский представит регион на Всероссийском этапе.

Онлайн-голосование проходит на сайте областного УМВД. Оно продлится до 16 октября.