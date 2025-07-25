Лучшим пожарным в Брянске признан Евгений Лесин

Главное управление МЧС России по Брянской области провело соревнования.

На стадионе «Бранд — мастер» спасатели областного центра состязались за номинации «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный».

В первом этапе, где необходимо было пройти тестирование на знание правовой базы и основных положений МЧС, все участники справились с отличием.

На втором этапе у огнеборцев проверяли физическую подготовку. Подтягивания на перекладине, бег на 100-метровой полосе с препятствиями и бег на 1 километр.

Звание лучшего начальника караула завоевал Дмитрий Зайцев, а лучшим пожарным признан Евгений Лесин, командир отделения.