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Общество

Любой незнакомый предмет может оказаться миной

2026, 12 ноября 17:25
Любой незнакомый предмет может оказаться миной
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Беспилотники становятся сложнее. Украинские операторы управляют FPV-дронами в приграничье, а аппараты дальнего действия получают программное обеспечение, которое позволяет самостоятельно подбирать цели.

У противопехотных мин логика другая. Они никого не выбирают и «ждут», пока кто-нибудь наступит на них или подберёт заманчивую находку. Об изобретательности ВСУ рассказал сайту МК-Брянск брянский штурмовик Александр Мосин.

По его словам, ловушки прячут в предметах привычной формы (мины выглядят как «ручки», «пеналы» или «чехлы от очков»), а на некоторые дроны наносят яд, чтобы человек, поднявший упавший аппарат, получил отравление. Боец напоминает, что новшества с фронта способны добраться до мирных регионов, в том числе до Брянщины.

После взрыва возле Романовки Клетнянского района, о котором сообщил губернатор Егор Ковальчук, эти слова звучат особенно серьёзно. Что бы вы ни увидели в траве, на обочине или во дворе, не поднимайте это. Незнакомый предмет лучше обойти стороной и сообщить о нём специалистам.

 

Фото: Александр Мосин

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