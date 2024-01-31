Маршрут №55 в Брянске подключили к системе ГЛОНАСС и включили в программу «Умный транспорт». Об этом сообщили в городской администрации.

Владельцами маршрутных такси областного центра продолжают подключать свой транспорт к системе ГЛОНАСС. Это в том числе позволяет пассажирам следить за передвижением машин в приложении «Умный транспорт».

В прошлом году в системе появились маршрутки №35, 36 и 215. В этом году к ним присоединились № 42 и 55.

«Наша задача — подключить все маршрутные такси к этой системе, чтобы пассажирам было удобно следить за передвижением машин, чтобы они могли приходить на остановку тогда, когда подъедет ближайший транспорт, чтобы им не приходилось томиться в ожидании», —отметил замглавы администрации Игорь Чубчиков.