Медицина счастливого материнства: как в Брянске помогают женщинам стать мамами

1 апреля отделение анестезиологии и реанимации при роддоме Брянской областной больницы отмечает 30-летний юбилей. Накануне этой даты сайт АиФ-Брянск побеседовал с заведующей отделением Жанной Кравцовой о современных подходах к обезболиванию родов.

По словам Жанны Валентиновны, сегодня около 40% естественных родов в областной больнице проходят с применением регионального обезболивания, и этот показатель продолжает расти. «Мы используем три вида анестезии: эпидуральную, низкодозную спинальную и комбинированную. Современное оборудование позволяет постоянно контролировать состояние матери и ребенка, что делает процедуру максимально безопасной», – отмечает заведующая.

Врачи отделения работают с пациентками разных возрастов. «Оптимальным для родов считается возраст от 20 до 40 лет, но современная медицина позволяет выносить ребенка и позже. В моей практике была 52-летняя первородящая, которая благополучно родила здорового малыша», – рассказала Кравцова.

Для выявления возможных патологий с января 2025 года проводятся три обязательных скрининга на разных сроках беременности. Особое внимание уделяется комфорту пациенток – по желанию роженицы роды могут проходить в присутствии близкого человека.

В отделении трудится сплоченный коллектив из 4 врачей, 12 медсестер и 4 санитарок, которые постоянно совершенствуют свои навыки. «Мы делаем все возможное для сохранения жизни и здоровья матери и малыша», – подчеркивает Жанна Кравцова.

Поздравляем коллектив отделения с юбилеем и желаем дальнейших успехов в их благородном деле!

Фото: ru.freepik.com и (портрет) из семейного архива Жанны Кравцовой