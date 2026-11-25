Пятнадцать лет и несколько веков – чем живут брянские казаки

2026, 25 ноября 11:19

Брянское отдельское казачье общество войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» в 2026 году отметило 15-летие. Отсчет ведется от 26 апреля 2011 года. В тот день в здании областной администрации прошел отчетно-выборный круг. Тогда казаки избрали нового атамана – Василия Игрунева, который возглавляет отдел и сейчас.

Само брянское казачество намного старше своей нынешней организации. Первые казачьи объединения появились в регионе на рубеже 1980–1990-х годов, а традиции службы на этой земле уходят вглубь веков. Еще в XVI веке здешнее порубежье стерегли городовые казаки. Позже прославился Стародубский казачий полк, имя которого сегодня носят три станичных общества отдела.

Сейчас в отделе 526 казаков, они объединены в 15 станичных и хуторских обществ в Брянске и районах области. Более 80% из них приняли обязательства по несению военной службы. С декабря 2018 года в Брянске действует казачья народная дружина — в ней 163 человека. По соглашению с областным УМВД они вместе с полицией следят за порядком на городских мероприятиях, а накануне Дня Победы и годовщины освобождения Брянска охраняют воинские памятники. Вместе с МЧС казаки устраняют последствия чрезвычайных ситуаций. Самые важные вопросы выносят на Совет по делам казачества при правительстве области.

С Брянской епархией их связывает охрана порядка на праздничных богослужениях и участие в крестных ходах. Казаки ставят поклонные кресты и помогают строить приходы и купели у святых источников, а молодёжь знакомят с православными традициями.

Одним из главных направлений атаман называет участие в специальной военной операции. Через неё прошли 59 казаков, 21 находится в зоне боевых действий сейчас, ещё один заключил контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. В отряде «БАРС-Брянск» служат 46 человек, пятеро из них участвовали в боях. В центре специального назначения «Защита» Брянской области несёт службу 21 казак. Четверо уволены по ранению. К сожалению, есть и погибшие, в отделе каждого из них помнят поимённо.

Службой дело не ограничивается. Поисковый казачий отряд «Русь» ведёт поисковую работу и увековечивает память погибших в Великую Отечественную. Казачьи ансамбли и хореографические коллективы выступают на всероссийских и областных фестивалях. Центр «Народное творчество» и Брянский центр казачьей культуры вместе со специалистами Санкт-Петербургской консерватории выпускают «Антологию фольклора Брянской области», нотные и текстовые сборники с аудиоприложением. Вышло уже восемь выпусков о традиционной культуре 12 районов.

В 2025 году Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко получил в Кремлёвском дворце переходящее знамя Президента РФ как лучший в стране. За наградой стоят годы работы со школьниками. В брянской школе № 58 первый казачий класс по направлению «морская пехота» открылся ещё в 2017 году, а в 2026 году такие классы появились в школах № 25 и № 59. Василий Игрунёв уверен, что дел на брянской земле у казаков хватит надолго, ведь в мирное время они пашут землю и растят детей, а при угрозе стране становятся на её защиту.

Фото: Пресс-служба Брянского ОтдКО