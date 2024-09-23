Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в Стародубе

Мемориальную доску и парту Героя в честь погибшего военного открыли в школе Стародубе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Стародубе прошли памятные мероприятия в честь военнослужащего Дмитрия Хряпчина, погибшего в зоне СВО в январе и награжденного Орденом Мужества. В школе №1, где учился боец, открыли мемориальную доску и парту Героя. В церемонии участвовали родители военного, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и депутат Государственной Думы РФ Александр Ильтяков.

«Особенно трудно подобрать слова, когда уходят такие ребята — настоящие мужчины, патриоты! Всю боль утраты мы разделяем вместе с родителями бойца, его друзьями, близкими. Примером мужества и верности Родине Дмитрия будут вдохновляться ученики школы, земляки», — подчеркнул спикер Валентин Суббот.

Также в память о Дмитрии Хряпчине в сквере «40 лет Победы» высадили кустарники.