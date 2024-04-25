Мэр Александр Макаров пригласил брянцев на субботник в преддверии праздников.

27 апреля пройдёт Всероссийский субботник. Жителей Брянска на экологическое мероприятие в преддверии праздничных дней пригласил глава городской администрации Александр Макаров.

«По доброй традиции во всех районах нашего города на уборку соберутся самые активные и неравнодушные брянцы, коллективы предприятий, молодёжные организации, волонтёры, коммунальщики. Чем больше жителей и предприятий примут участие в субботнике, тем чище и светлее будет наш город», – подчеркнул мэр Брянска.

Александр Макаров подчеркнул, что Брянск должен встретить майские праздники в чистоте и уюте.

«Буду рад, если и вы поддержите субботник и внесёте свой вклад в чистоту нашего города. Для этого достаточно вместе с семьёй, друзьями или коллегами выйти на уборку своего двора, территории, прилегающей к организации, учреждению, предприятию», – добавил мэр областного центра.

Субботник начнётся в 9 утра во всех районах областного центра.