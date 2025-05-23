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Мэр Брянска передал семьям военных ордена Мужества

2025, 23 мая 15:43 Общество
Мэр Брянска передал семьям военных ордена Мужества
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Мэр Брянска передал семьям погибших военных ордена Мужества. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

Глава мэрии Брянска встретился с родственниками военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. На торжественную церемонию пригласили семьи Славских и Кузнецовых.

27-летний Артём Славский с 2022 году служил в должности стрелка зенитного ракетного взвода. Он погиб 23 июля 2024 года. 28-летний Дмитрий Кузнецов был мобилизован в армию в качестве командира отделения взвода радиопомех. Он погиб в бою 19 сентября 2024 года. Оба награждены орденами Мужества. 

Награды глава Брянской городской администрации Александр Макаров передал супруге Артёма Славского Татьяне и дочери героя Вере, а также маме Дмитрия Кузнецова Светлане Дмитриевне, жене Ольге и сыну Алексею.

«Семьям героев мы окажем всю посильную помощь. Всё, что касается вопросов образования и здравоохранения, социальных выплат, мы вам поможем. В этом зале сейчас находится всё руководство Брянска. Они готовы оказать вам всю необходимую помощь», — подчеркнул мэр Брянска.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

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