Мэр Брянска передал семьям военных ордена Мужества

Мэр Брянска передал семьям погибших военных ордена Мужества. Об этом сообщили в городской администрации.
Глава мэрии Брянска встретился с родственниками военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. На торжественную церемонию пригласили семьи Славских и Кузнецовых.
27-летний Артём Славский с 2022 году служил в должности стрелка зенитного ракетного взвода. Он погиб 23 июля 2024 года. 28-летний Дмитрий Кузнецов был мобилизован в армию в качестве командира отделения взвода радиопомех. Он погиб в бою 19 сентября 2024 года. Оба награждены орденами Мужества.
Награды глава Брянской городской администрации Александр Макаров передал супруге Артёма Славского Татьяне и дочери героя Вере, а также маме Дмитрия Кузнецова Светлане Дмитриевне, жене Ольге и сыну Алексею.
«Семьям героев мы окажем всю посильную помощь. Всё, что касается вопросов образования и здравоохранения, социальных выплат, мы вам поможем. В этом зале сейчас находится всё руководство Брянска. Они готовы оказать вам всю необходимую помощь», — подчеркнул мэр Брянска.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
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