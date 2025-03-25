Мэр Брянска поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В пресс-службе мэрии опубликовали поздравление главы Брянской городской администрации Александр Макаров работников культуры с профессиональным праздником.

«Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родной земли и популяризацию нашего богатейшего культурного наследия, кто небезразличен к прошлому, настоящему и будущему многонациональной культуры Брянского края», – подчеркнул Александр Макаров.

Мэр города отметил, что благодаря труду работников культуры в областном центре проходят яркие фестивали, концерты, конкурсы, открываются новые выставки.

«Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, воспитывает правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает жизнь привлекательней и разнообразней. Брянск всегда гордится своими талантливыми тружениками культуры», – отметил Александр Макаров.

Мэр Брянска пожелал виновникам торжества вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала, а также здоровья, мирного неба, счастья и благополучия.