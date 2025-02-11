Мэр Брянска вручил орден Мужества семье погибшего военного Владислава Ляховкина. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Брянской городской администрации мэр Александр Макаров встретился с семьёй старшего лейтенанта Владислава Ляховкина. Молодой человек погиб при выполнении боевой задачи 26 июля 2024 года. Указом Президента России офицер награждён орденом Мужества посмертно. У военного осталась жена и маленькая дочка.

Награду Александр Макаров передал матери, вдове и брату Владислава Ляховкина.

«Спасибо вам за воспитание сына, за то, что вырос достойным офицером. Искренне и честно служил Родине. Он ушел в вечность, но на этой земле у него растет маленькая дочь. Владислав знал, за кого отдал свою жизнь. Хочу вас заверить от правительства Брянской области и администрации города, мы для вашей семьи выполним всё, что касается поддержки со стороны власти», – сказал мэр Брянска.