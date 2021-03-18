Мэрия Брянска не видит проблемы в оптимизации общественного транспорта

По мнению брянских чиновников, отмена коммерческих рейсов не создаст неудобств для горожан.

Заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий уверен, что отмена пяти коммерческих маршрутов не скажется на удобстве горожан, поскольку все они дублируются муниципальными автобусами и троллейбусами.

Вопрос оптимизации общественного транспорта обсудили на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту Брянского горсовета. Напомним, ранее стало известно о том, что в 2021 году в областном центре отменят маршруты № 10, № 28, № 38, № 47 и № 88 коммерческих перевозчиков.

Председатель комитета Валерий Иванов поинтересовался, не создаст ли это новые неудобства для горожан. Заместитель мэра Николай Голубокий сообщил, что все маршруты полностью дублируются автобусами или троллейбусами.

Для удобства брянцев расписание движения транспорта по этим направлениям изменят. Автобусы и троллейбусы будут раньше выезжать на линию и позже становиться в парк. Также сократят интервал движения транспорта и увеличат число машин на линиях.