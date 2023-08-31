Ещё три новых троллейбуса прибыли в Брянске

Ещё три новых троллейбуса «Адмирала» поступили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В боксы Брянского троллейбусного управления поступили ещё три новых «Адмирала». Их купили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по программе льготного лизинга.

«Прибывшую технику готовят к эксплуатации. Навешивают оборудование, ставят программное обеспечение. В этом нашим мастерам помогают приехавшие в Брянск специалисты от завода изготовителя. Потом новые троллейбусы обкатают по городу, и наконец, передадут водителям. В салоне не будет контролеров. Оплатить проезд можно будет с помощью электронной системой оплаты проезда», — рассказала руководитель Брянского троллейбусного управления Наталья Назарова.

Новые троллейбусы будут работать на маршруте 12 «Камвольный комбинат – Телецентр».

До 10 сентября завод в городе Энгельсе должен пристать еще 14 троллейбусов «Адмирал». Они также будут обслуживать маршрут №12. С 1 октября это направление станет магистральным и будет работать с шести утра до 23 часов вечера.