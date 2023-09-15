19 новых троллейбусов получил Брянск ко Дню города

Ключи от 19 новых троллейбусов вручили автопредприятию Брянска ко Дню города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

За несколько дней до Дня города на центральной площади выстроились в ряд 19 новых троллейбусов. 17 «Адмиралов» и два вологодских «Авангарда» стали подарком для жителей к приближающимся праздникам.

«На линии уже работают 36 новых машин, с учетом сегодняшних их будет 55, а оставшиеся 45 пополнят троллейбусный парк до конца года. Большая программа модернизации городского общественного транспорта — это не только новые 100 троллейбусов, но и строительство тяговых подстанций, капремонт кабельных линий и контактной сети» , — уточнил губернатор региона Александр Богомаз.