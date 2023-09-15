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19 новых троллейбусов получил Брянск ко Дню города

2023, 15 сентября 11:45 Лента новостей
19 новых троллейбусов получил Брянск ко Дню города
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Ключи от 19 новых троллейбусов вручили автопредприятию Брянска ко Дню города. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

За несколько дней до Дня города на центральной площади выстроились в ряд 19 новых троллейбусов. 17 «Адмиралов» и два вологодских «Авангарда» стали подарком для жителей к приближающимся праздникам. 

«На линии уже работают 36 новых  машин, с учетом сегодняшних их будет 55, а оставшиеся 45 пополнят троллейбусный парк до конца года. Большая программа модернизации городского общественного транспорта — это не только новые 100 троллейбусов, но и строительство тяговых подстанций, капремонт кабельных линий и контактной сети» , — уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

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