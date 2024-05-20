Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» стартовал в Брянске в 25-1 раз. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском театре драмы им. А. К. Толстого стартовал Международного фестиваля «Славянские театральные встречи». В этом году он проходит в 25-й раз.

В фестивале участвуют семь театров из Брянска, Орла, Луганской народной республики и Белоруссии. Часть постановок оценят эксперты. Другие же станут подарком для жителей брянской области. Зрители также смогут выбрать лучший по их мнению спектакль.

Кроме того, в рамках программы пройдут «круглые столы» с участием экспертов, мастер-класс для актёров и тематические встречи.

Церемония открытия фестиваля завершилась спектаклем «Пиковая дама» (12+) от Луганского академического русского драматического театра имени П. Луспекаева.