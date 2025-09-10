Международный фестиваль «Стартует 7Я» прошёл в Брянске

Международный фестиваль «Стартует 7Я» собрал свыше 60 участников в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В минувшие выходные в детском оздоровительном комплексе «Лесной» в Брянске прошёл международный фестиваль молодых семей «Стартует 7Я». Там собрались более 60 участников из Брянска, Белгорода, Курска, Смоленска, Орла и города Гомель Республики Беларусь.

На открытии фестиваля выступил хореографический ансамбль «ЭДЕЛЬВЕЙС» с композицией «Две сестры». Такле на церемонии состоялась премьера гимна фестиваля. Его исполнили воспитатель Илья Цвиров и актив ребят лагеря.

«Фестиваль «Стартует 7Я» — это не просто праздник, а настоящая возможность укрепить семейные узы, обрести друзей и открыть для себя новые горизонты. Именно благодаря таким событиям мы сохраняем и приумножаем важные семейные ценности, создавая светлое и гармоничное будущее для новых поколений», — отметил заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.

Два дня активные семьи поучаствовали в конкурсе визитных карточек, в эстафете «Папа, мама, я — спортивная семья», спортивном ориентировании, квест-игре «В поисках клада». Также взрослые и дети посетили музей лагеря «Лесной», а вечером пели вместе у костра.

В завершении фестиваля все участники получили грамоты, призы и памятные подарки от спонсоров. А победу одержала семья Ильюхиных из Брянска.