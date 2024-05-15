На международный конкурс юных пианистов стартовал в Брянске собрались участники из регионов России и Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

XII Международный конкурс юных пианистов имени Татьяны Николаевой стартовал в Брянске. В этот раз он проходит в год 100 летия со дня рождения Народной артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Татьяны Николаевой.

В это дуду на творческое состязание приехали юные одаренные музыканты из Мурманска, Ростова-на-Дону, Московской и Липецкой, Ленинградской областей, а также из Минска, Могилева и Гомеля.

На открытии конкура вместе с Брянским государственным симфоническим оркестром выступил внук Татьяны Николаевой, преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского Арсений Тарасевич-Николаев.

Конкурс продлится до 18 мая.

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