Международный молодежный лагерь «Дружба» открылся в Брянском районе

Международный молодежный лагерь «Дружба» открылся на территории Белобережской пустоши в Брянском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В рамках фестиваля славянских народов «Славянское единство» на территории Белобережской пустоши в Брянском районе открылся Международный молодёжный лагерь «Дружба». Там собрались студенческая и работающая молодежь Брянщины, регионов России, Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе и подшефного города Брянка.

Участников ждёт лагерь славянской молодёжи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы, выступления ведущих творческих коллективов и исполнителей. Молодёжь обсудит опыт работы в сфере госполитики, волонтёрства, организации мероприятий, военно-патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.