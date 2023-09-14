Межрегиональная научно-практическая конференция стартовала в Брянске

Межрегиональная научно-практическая конференция в Брянске открылась выставкой одной картины. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди. События. Факты» начала работу в Брянске. Мероприятие приурочено к 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Открылась конференция открылась выставкой. На экспозиции — всего одна картина. Брянский живописец, член Союза художников России Владимир Мурашко представил работу «Брянщина партизанская». Он рассказал зрителям об истории создания полотна и ответил на вопросы.