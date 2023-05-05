Митинг «Зажги свечу» прошёл в Брянске

17 тысяч погибших вспомнили на митинге «Зажги свечу» в Брянске.
В преддверии Дня Победы в урочище Лесные сараи прошел традиционный митинг-реквием «Зажги свечу». Там собрались чиновники, представители силовых структур, Брянской епархии, ветеранских организаций, студенты и юнармейцы.
«Традиционно в Лесных сараях накануне Дня Победы мы проводим митинг «Зажги свечу». На нем присутствуют те, кого мы знаем многие годы, кто по зову души и сердца приходит для того, чтобы вспомнить героев, порадоваться вместе замечательному дню — Дню Победы», — отметил глава Советской районной администрации Алексей Колесников.
Впервые на мероприятии прошло шествие бессмертного полка: портреты погибших героев держали юнармейцы и курсанты военного учебного центра БГИТУ.
Участники митинга почтили минутой молчания память не вернувшихся с полей сражений и возложили цветы к монументу. Мемориал в урочище Лесные сараи сознад в память о семнадцати тысячах брянских жителей, военнопленных, партизан, расстрелянных и замученных немецко-фашистскими оккупантами в 1941–1942 годах.
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