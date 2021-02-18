Многодетным семьям Брянска бесплатно раздадут земельные участки

Участки находятся по улице Антоновка в Бежицком районе.

Многодетным семьям Брянска подарят земельные участки под индивидуальное строительство по улице Антоновка в Бежицком районе. Об этом сообщает городская администрация.

По словам руководителя городского управления по строительству Максима Коньшакова, сейчас завершается разработка проекта межевания. Общая площадь территории составляет около 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь сформируют 497 участков под индивидуальное жилищное строительство.

После утверждения проекта планировки участки в течение пяти месяцев поставят на кадастровый учет, а затем и бесплатно передадут многодетным семьям.