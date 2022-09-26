Мобилизованным брянцам рассказали, что они могут взять с собой в армию

Разъяснения жителям Брянской области и других регионов России, получившим повестки в ходе мобилизации, что они могут взять с собой в армию, опубликовали «Объясняем.РФ».

Сообщается, что они могут взять с собой предметы личной гигиены, термобелье и предметы экипировки, батарейки, фонарик, химическую грелку и мультитул.

Сообщается также, что военнослужащие будут обеспечены всем необходимым для несения службы включая качественную зимнюю одежду, наравне с кадровыми военнослужащими. По прибытии в часть им также полагается трехразовое горячее питание. А при невозможности его организовать — индивидуальные пайки.