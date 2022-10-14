Мобилизуемым брянцам рассказали, как стать ветеранами

Разъяснения для попадающих под частичную мобилизацию жителей Брянщины и всей страны, на каких условиях им может быть предоставлен статус ветерана боевых действий, опубликовали со ссылками на действующее законодательство страны юристы из команды портала «Объясняем.рф».

На статус ветерана участник спецоперации может рассчитывать после возвращения домой.

Решение будет принимать специальная комиссия Минобороны после рассмотрения соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что брянские адвокаты не имеют права на острочку от призыва в рамках частичной мобилизации, в отличие от прокуроров и следователей, которые могут ее получить после предоставления органами прокуратуры и СКР, где они работают, соответствующих списков в военкоматы.