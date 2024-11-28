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Молодёжь партии «Новые люди» убрала лёд с тротуаров в Брянске

2024, 28 ноября 11:29 Общество
Молодёжь партии «Новые люди» убрала лёд с тротуаров в Брянске
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Молодёжь партии «Новые люди» борется с гололедом в Брянске. Молодые люди решили помочь коммунальщикам и жителям в устранении последствий снегопада. Вооружившись инструментами партийцы обкололи лёд с тротуаров. Молодежь в ярких куртках заметили в нескольких районах областного центра.

Лидер регионального отделения «Новых людей» Сергей Горелов оценил инициативу.

« Приятно, что молодёжь делает город чище», — подчеркнул Сергей Горелов.

 

Фото пресс-служба партии «Новые люди»

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