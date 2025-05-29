Московский проспект в Брянске подрядчик ремонтирует круглосуточно. Об этом сообщили в городской администрации.

Подрядная организация «Брянскавтодор» Приводит в порядок Московский проспект в Брянске. 27 мая специалисты приступили к фрезерованию 300-метрового участка по нечетной стороне улицы. Сразу же тула укладывают тощий бетон. Эта технология позволяет защитить верхние слои асфальта от продавливания при движении большегрузов.

Подрядчик работает в круглосуточном режиме, чтобы быстрее закончить ремонт главной магистрали города. Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт обойдётся в почти 95 млн рублей.