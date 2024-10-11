Мост через реку Болву отремонтируют в Брянске

Движения ограничат на мосту через реку Болву в Бежицком районе Брянска из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожное управление города Брянска приступает к ремонту мост через реку Болву в Бежицком районе. Он соединяет улицы Бурова и Речную . Сооружение обновят в рамках текущего содержания улично-дорожной сети. Важную транспортную артерию между Бежицким и Володарским районами областного центра будут ремонтировать ночью, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и автомобилистов.

На сроки работ влияет погода. Старый асфальт на участке в почти 220 метров планируют убрать в ночь с 14 на 15 октября. Уложить 300 тонн нового асфальтобетона рабочие планируют в ночь с 15 на 16 октября. На этот период на мосту ограничат движение машин.

В администрации отметили, что даты могут корректировать по погоде.