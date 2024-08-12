Мост отремонтировали в Навлинском районе по нацпроекту

Мост через реку Крапивна отремонтировали в Навлинском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе завершился капитальный ремонт моста через реку Крапивна на автодороге «Украина»-Алтухово. Подрядная организация ООО «Вестроуд» смонтировали водопропускные трубы с бетонными лотками. Вместо старого деревянного покрытия специалисты уложили новый асфальтобетон.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».