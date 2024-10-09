Музыкальный арт-объект появится в парке Брянска

Музыкальный арт-объект «Душа утешающая» появится в парке Толстого в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке имени Алексея Толстого в областном центре появится ещё одна новая скульптура под названием «Душа утешающая». Фигуру девушки из ствола ясеня летом на фестивале вырезал художник Руслан Каднай. Внутрь установлен глюкофон. Сыграть на нём сможет любой посетитель парка.

Уникальный музыкальный арт-объект даже побывал в Москве на всероссийском фестивале авторского искусства ARTFLECTION.