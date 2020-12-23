На Брянщине могут возродить вытрезвители

Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы.

Депутаты Госдумы приняли закон о возрождении деятельности вытрезвителей. Но если в прежние времена их функционирование было монополией государственных структур, то теперь не возбраняется деятельность таких учреждений на условиях партнерства с частным бизнесом.

Согласно принятому закону, в вытрезвители будут помещать тех, кто находится в общественных местах под воздействием алкоголя или наркотиков, которое настолько сильно, что лишает человека способности самостоятельно передвигаться и/или ориентироваться в пространстве. Перед отправкой в вытрезвитель пьяного должен осмотреть врач, и, если выявит, что тот нуждается в медицинской помощи, отправлять в больницу. Закон разрешает врачам осматривать пьяных, а полицейским доставлять тех в вытрезвитель без их согласия.

Средняя стоимость услуг вытрезвителя будет составлять 1,5 тыс. рублей за ночь.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать возрождаемые вытрезвители в «приюты для уставших» или каким-то подобным образом, чтобы уйти от названия, вызывающего негативные ассоциации. Само же возрождение вытрезвителей он считает полезным делом. По его словам, после их ликвидации в 2012 году на улицах стали погибать и замерзать до 50 тыс. человек в год.