Вытрезвитель откроют до конца года в Брянске

Медвытрезвитель откроется в Брянске до начала нового года. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарском районе Брянска готовят к открытию Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении. Специалисты готовят документы для подачи на лицензирование оказания услуг доврачебной медицинской помощи. А в помещение закупают мебель и матрасы.

Вытрезвитель расположен в доме номер один на улице 11 лет Октября. В госучреждение доставлять пьяных граждан будут медики, полицейские, а также неравнодушные жители. Для посетителей есть 20 коек в мужских и женских палатах. Помощь будут оказывать три фельдшера и три медсестры. Они измерят давление и определят степень опьянения.

«Гражданину предоставят кровать, личные вещи спрячут в индивидуальный металлический шкаф. В случай необходимости выдадут нижнее бельё. Услуги, которые представляет учреждение для граждан — бесплатные. О посещении медвытрезвителя никто не узнает, сотрудники обеспечат сохранность персональных данных», — рассказал директор Центра Олег Алексеев.

Вытрезвители пока появились лишь в 23 городах России. В Москве таких центров пока нет.

Открыть вытрезвитель в Брянске планируют до начала 2024 года.