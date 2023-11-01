Вытрезвитель откроют до конца года в Брянске

Медвытрезвитель откроется в Брянске до начала нового года. Об этом сообщили в городской администрации.
В Володарском районе Брянска готовят к открытию Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении. Специалисты готовят документы для подачи на лицензирование оказания услуг доврачебной медицинской помощи. А в помещение закупают мебель и матрасы.
Вытрезвитель расположен в доме номер один на улице 11 лет Октября. В госучреждение доставлять пьяных граждан будут медики, полицейские, а также неравнодушные жители. Для посетителей есть 20 коек в мужских и женских палатах. Помощь будут оказывать три фельдшера и три медсестры. Они измерят давление и определят степень опьянения.
«Гражданину предоставят кровать, личные вещи спрячут в индивидуальный металлический шкаф. В случай необходимости выдадут нижнее бельё. Услуги, которые представляет учреждение для граждан — бесплатные. О посещении медвытрезвителя никто не узнает, сотрудники обеспечат сохранность персональных данных», — рассказал директор Центра Олег Алексеев.
Вытрезвители пока появились лишь в 23 городах России. В Москве таких центров пока нет.
Открыть вытрезвитель в Брянске планируют до начала 2024 года.
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