Вытрезвитель открылся в Брянске спустя 14 лет

В Брянске спустя 14 лет на старом месте открылся вытрезвитель. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске открылся Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении. Современный вытрезвитель расположен на улице 11 лет Октября, 1-е в том же здании, где работал до 2009 года.

Одновременно в центре могут находиться 20 нетрезвых граждан: 16 мужчин и четыре женщины. Каждому предоставят кровать, шкафчик для хранения вещей. В здании есть туалет и душ.

Время нахождения в вытрезвителе составляет от трёх часов до суток. Работать с «посетителями» будут шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры.

«Помимо алкогольного мы сможем определить и тип наркотического опьянения, если у поступившего гражданина есть соответствующие признаки. Необходимые для этого препараты у нас имеются», — уточнил директор Центра Олег Алексеев.