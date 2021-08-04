На Брянщине мужчина угнал машину и уснул в ней

Инцидент произошел в Брянском районе.

36-летний таксист приехал на очередной вызов. В его автомобиль сели мужчина и женщина, которые начали выяснять отношения. Водитель машину остановил и попросил обоих успокоиться, но агрессивный пассажир в ответ на просьбу вытолкал из машину сначала свою знакомую, а потом полез драться с водителем.

Таксист из машины вышел, чтобы избежать потасовки. Тогда мужчина воспользовался этим, сел за руль и уехал.

Полицейские нашли иномарку возле поселка Бетово, на обочине стояла припаркованная машина, в которой спал угонщик.

После задержания он признался, что в его действиях виноват выпитый им алкоголь.

Теперь поддавшийся действию алкоголя мужчина может сесть в тюрьму на семь лет.